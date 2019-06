FIORENTINA JUVENTUS COMMISSO / Rocco Commisso ha le idee chiare sulla gestione della Fiorentina. Il nuovo presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Barone a.d.? Si tratta di un ruolo che è alla base di tutto: in questo momento devo imparare e distribuire bene le responsabilità. C’è Barone, che ha seguito tutto fin dall’inizio. C’è Antognoni, che sarà il rappresentante della squadra, il club manager, un punto di riferimento della Fiorentina - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Per la parte tecnica abbiamo Daniele Pradè, il nostro uomo mercato, con Montella allenatore. Vi confesso che Pradè l’ho conosciuto non appena arrivato, dopo i giorni milanesi. Ci siamo visti prima della mia partenza e abbiamo parlato a lungo, la prima volta per circa quattro ore. Batistuta? Con Gabriel abbiamo parlato e continueremo a farlo.

Se ci saranno le condizioni giuste sarà con noi. Lui è un….bandierone della Fiorentina".

Infine, il nuovo presidente ha rivelato dei retroscena sulla trattativa che lo hanno portato a Firenze: "Timori per l'acquisto? Paura no, ma il timore di essere scavalcato c’è stato. Sentivo del magnate argentino, dei fondi del Qatar, dello sceicco 1, dello sceicco 2 e poi mi era già successo col Milan. Ma stavolta è scivolato tutto liscio ed io sono orgoglioso assai di essere qui, in una città meravigliosa, bella sotto ogni punto di vista. Qui i soldi sono tutti nostri, non come quelli che hanno a che fare coi fondi. Vogliamo fare bene, anche per questo. Io ho sempre rischiato nella mia vita e l’ho fatto ancora in questo caso. Il sogno? Sogno, in un tempo che in questo momento non posso quantificare, di portare la Fiorentina in alto, di arrivare anche a lottare per lo scudetto. C'è da provare a interrompere l'egemonia della Juventus".