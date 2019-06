CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA COMMISSO / Rocco Commisso ribadisce l'incedibilità di Federico Chiesa. Determinato a trattenere il suo gioiello più prezioso, cercato dalla Juventus, il presidente della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non è un caso. Contatti? No, non ho voluto disturbare lui e la sua concentrazione.

Per lo stesso motivo non ho chiamato il padre, lo avrei distratto di rimbalzo - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Era impegnato in un Europeo importantissimo, sarei stato inopportuno. Io dico solo che ho fiducia di poterlo tenere con noi, di trasformarlo in bandiera e costruirgli una squadra attorno. E’ un figlio del settore giovanile, il simbolo di una squadra e già un volto azzurro: siamo orgogliosi. Timore per lo svincolo? Non temo niente, parleremo non appena possibile". Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato e non solo.