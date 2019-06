Juventus e Inter, blitz di Marotta a Torino per Icardi. E Nainggolan...

JUVENTUS INTER ICARDI NAINGGOLAN / Nel via-vai intenso nella nuova sede dell'Inter che nella giornata di ieri è stata teatro di moltissimi incontri di mercato, da quello per Lazaro, Lukaku e Vergani a Borja Valero passando per il Genoa e il Chievo, ha fatto perdere le tracce l'Ad Beppe Marotta che avrebbe piazzato un blitz a sorpresa a Torino. Motivo del viaggio, il futuro di Mauro Icardi soprattutto.

A riferirlo è il quotidiano 'La Repubblica' secondo cui l'amministratore delegato nerazzurro sarebbe stato a Torino per portare avanti i discorsi per una possibile cessione di Mauro Icardi alla Juventus, che come raccontato da Calciomercato.it rimane la destinazione più probabile. L'argentino è elemento gradito anche al tecnico juventino Maurizio Sarri che dopo averlo corteggiato per il Napoli potrebbe abbracciarlo in Piemonte. Contestualmente, il viaggio sarebbe servito anche per approfondire il discorso Radja Nainggolan, per il quale si sta cercando una sistemazione dopo che Antonio Conte avrebbe dato il via libera alla partenza. In questo caso, per il belga, si parla della sponda granata di Torino con l'Inter disposta a cedere anche in prestito.