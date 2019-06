INTER MILAN VIDAL / Un anno dopo, l'Inter ci riprova. Corteggiato la scorsa estate prima che approdasse proprio al Barcellona, Arturo Vidal torna prepotentemente nei radar dei nerazzurri: molto complicata l'ipotesi di scambio con Radja Nainggolan circolata nei giorni scorsi, mentre dalla Spagna arrivano nuove conferme sull'interessamento interista. Su input, non a caso, di mister Antonio Conte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Oggi il quotidiano 'Mundo Deportivo' apre in prima pagina con la richiesta da parte di Conte di portare Vidal all'Inter.

Il cileno, arrivato alla Juventus nel 2011 come lui ed insieme a lui grande artefice di tre scudetti consecutivi, sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale per caratteristiche tecniche ed esperienza con cui rinforzare il reparto e sostituire proprio Nainggolan, che è in bilico e potrebbe essere ceduto (ma difficilmente ai blaugrana). Stando a quanto riferisce il quotidiano catalano, però, non ci sarebbe solo l'Inter: dopo aver rifiutato un'importante offerta dalla Cina, Vidal sarebbe finito anche nel mirino delche pur non potendo contare sull'appeal della Champions League studia il possibile affare.

Al momento da parte del Barça non arriva un'apertura alla cessione: pagato poco più di 18 milioni di euro per strapparlo al Bayern Monaco, a bilancio pesa attualmente circa 13 e l'intenzione sarebbe quella di cedere solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Tant'è che pure Vidal non ha espresso l'intenzione di lasciare il 'Camp Nou', anche se il contratto in scadenza nel 2021 (e al momento non si parla di rinnovo) potrebbe renderlo sensibile a proposte più lunghe, a maggior ragione se dovessero provenire proprio dalla squadra che ha puntato sull'allenatore con cui in bianconero ha vinto tanto.