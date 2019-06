CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku grande obiettivo per l'Inter targata Antonio Conte: anche oggi è andato in scena un incontro tra il procuratore del belga, Federico Pastorello, e la dirigenza nerazzurra, alla presenza anche del nuovo allenatore interista.

E la strada per portare il calciatore dalin Serie A sembra diventare meno ripida: come riferisce 'Sky', l'avrebbe proposto un prestito biennale da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato intorno ai 60 milioni di euro. Una proposta che avrebbe ricevuto un'apertura dei 'Red Devils' che fin qui, oltre a rifiutare l'inserimento di eventuali contropartite, avevano anche messo in chiaro che non avrebbero intenzione di accettare proposte inferiore agli 80 milioni di euro. Tra Inter e Lukaku l'accordo c'è da tempo, ora per i nerazzurri si tratta di strappare il sì anche del club inglese: intanto si registra un'apertura...