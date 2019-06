CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID JOAO FELIX / Joao Felix all'Atletico Madrid, ci siamo.

Alla 'Commissione di Mercato dei Valori Mobiliari', ilha comunicato che ha preso in esame proposta dei 'Colchoneros' da 126 milioni di euro - 6 in più della clausola, in modo da avere una rateizzazione maggiore - per il talento classe '99. Nelle prossime ore arriverà il suo ok definitivo, insomma l'ufficialità del passaggio di Felix alla corte di Simeone.