CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Contatti continui e alla fine la fumata bianca è arrivata: de Ligt è semrpe più vicino ad essere un calciatore della Juventus. Lo scrive 'goal.com', secondo cui nelle prossime ore potrebbe essere definita la trattaativa tra i bianconeri e l'Ajax, con segnali molto incoraggianti che arrivano da Amsterdam.

Al difensore andrebbe un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione, tra parte fissa e bonus, con clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Ancora da conoscere nel dettaglio le cifre per il sì dei Lancieri: possibile un accordo poco superiore ai 70 milioni di euro, anche in questo caso bonus compresi. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti sul mercato Juventus. Persarebbe quindi questione di ore: sul centrale olandese oltre alla Juventus ci sono anchema i bianconeri avrebbero avuto la meglio strappando il sì di club e calciatore.