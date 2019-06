CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Non cambia lo 'status' di Lukaku in casa Inter. Tradotto: il belga è sempre in cima alla lista degli obiettivi, dei desideri di Antonio Conte. E il belga, il cui agente Pastorello oggi è stato di nuovo in sede, ha in testa solo i nerazzurri. Per celebrare il matrimonio, però, bisognerà strappare l'ok del Manchester United.

La trattativa coi 'Red Devils' è complicata, anche se nelle ultime ore sembra esserci stata un'apertura da parte del club inglese. Per tutte le news di calciomercato e non solo Clicca Qui ! Secondo il 'Manchester Evening News', lo United è disposto a venire incontro all'Inter, ovvero ad accettare una proposta di base - quindi bonus esclusi - inferiore ai circa 84 milioni di euro fissati come prezzo per una eventuale cessione. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto sui 60 milioni più bonus per ottenere il sì degli inglesi.