PARIS SAINT-GERMAIN MBAPPE' / Il Real Madrid lo ha da tempo in cima alle sue preferenze, anche se Florentino Perez avrebbe deciso di rinviare l'assalto al prossimo anno dopo aver chiuso in questa finestra di mercato l'affare Hazard: Kylian Mbappè è uno dei nomi più gettonati del momento con i suoi 20 anni e i colpi messi in mostra da un paio di stagioni.

Ilha intenzione di tenerselo stretto ma non a qualsiasi cifra: tocca a 'L'Equipe' rendere pubblico quello che sarebbe il prezzo del talento transalpino: arrivato a Parigi per una cifra 145 milioni di euro, con un bonus di altri 35 milioni in caso di cessione o rinnovo prima del 2022, Mbappè potrebbe lasciare il Psg soltanto davanti ad una proposta che oscilli tra i 230 e i 250 milioni di euro.