CALCIOMERCATO ROMA TRAPP / Kevin Trapp è uno dei nomi accostati alla Roma per la porta che sarà lasciata libera da Olsen dopo una stagione non certo esaltante.

Il tedesco, lo scorso anno in prestito all'Eintracht, non è la pista prioritaria della società giallorossa che guarda in Italia dopo l'obiettivo primario è Alessio Cragno del Cagliari per il quale c'è da vincere la concorrenza del Benfica e fare i conti con la valutazione di 25 milioni di euro fatta dal club sardo. Altro nome per la porta dei capitolini è quello di Mattia, in uscita dalla. Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui

Tornando a Trapp, il Paris Saint-Germain non ha fretta di perfezionare l'uscita dell'estremo difensore tedesco: prima la società parigina vuole vlutare quel che accadrà in entrata, dove i nomi caldi sono quelli di Donnarumma e de Gea.