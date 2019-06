CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA / Torreira obiettivo complicato per il Milan, considerate le cifre in ballo, se non proprio impossibile stando alle ultime dichiarazioni del diretto interessato.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

In conferenza stampa, direttamente dal ritiro dell'Uruguay impegnato in, il regista ha infatti chiuso ai rossoneri: "Non sono a conoscenza di un interesse del, nessuno mi ha chiamato. Gioco in, sono felice di stare all’". Per tutte le news di calciomercato e non solo Clicca Qui ! L'ex Samp ha però confermato le voci riguardo sue difficoltà di adattamento alla vita inglese: "Non è stato facile ambientarmi, però ora sto bene a Londra".