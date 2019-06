NEWCASTLE GERRARD / La caccia al successore di Rafa Benitez è partita: dopo l'annuncio della separazione con il manager spagnolo, il Newcastle si è messo alla ricerca di un nuovo tecnico. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti live. Uno dei nomi favoriti è quello di Rino Gattuso, già qualche mese fa accostato alla panchina dei 'Magpies'.

In lista poi c'è un altro italiano, quel Claudiolegato indissolubilmente all'epica impresa del Leicester campione d'Inghilterra. I due italiani però dovranno vedersela con una leggenda del calcio inglese: come si legge sul 'Telegraph', infatti, Stevenè entrato nel novero dei candidati a guidare ilnella prossima stagione. Attualmente sulla panchina dei Rangers di Glasgow, l'ex Liverpool potrebbe lasciare la Scozia per mettersi alla prova in Premier League.