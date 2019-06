BARCELLONA NEYMAR PSG / Nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione su un accordo tra Barcellona e Neymar per il ritorno del brasiliano in blaugrana: un'intesa che vedrebbe il calciatore rinunciare ad una parte del suo ingaggio pur di giocare nuovamente al 'Camp Nou'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Oggi dalla Francia arriva la notizia di una trattativa iniziata tra i catalani e il: i blaugrana, riferisce 'Le Parisien', avrebbero sondato il terreno con il club parigino. Aggiornamenti sul calciomercato: clicca qui . Dalla Francia però sarebbe arrivata una chiusura: Neymar non si vende la risposta recapitata al Barça. Un no che è solo la prima puntata di una telenovela che potrebbe animare a lungo l'estate del calciomercato: sempre secondo il quotidiano francese, il Barcellona spera ora in una mossa pubblica di Neymar che possa agevolare una trattativa che si preannuncia molto complicata anche per i rapporti non certo buoni tra i due club.