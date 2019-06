INTER BORJA VALERO FIORENTINA / Altra giornata ricchissima di incontri nella nuova sede dell'Inter. La dirigenza nerazzurra ha ricevuto anche l'agente di Borja Valero Alejandro Camano.

All'uscita dagli uffici del club il procuratore del centrocampista spagnolo ha parlato così del futuro del suo assistito, spegnendo di fatto l'ipotesi Fiorentina: "Non va via, l'Inter è una società meravigliosa. Estero? No, gioca nell'Inter ed è molto felice. Fiorentina? No, adesso no. Resta al 100%".

Dall'inviato Giorgio Musso