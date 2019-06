BOLOGNA DENSWIL BRUGES / Dopo Mitchell Dijks, il Bologna guarda ancora verso l'Olanda e alla scuola Ajax. L'obiettivo, questa volta, è Stefano Denswil, difensore 26enne cresciuto nei lancieri ma in forza al Club Bruges. Mancino classe 1993, Denswil è un centrale in grado anche di giocare come terzino sinistro.

Il suo contratto con il club belga è in scadenza nel giugno 2020. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Come riferisce 'Sky Sport' i rossoblù starebbero pensando a lui per rafforzare la difesa e la trattativa appare davvero a buon punto. La dirigenza del Bologna starebbe intensificando i contatti per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Per gli emiliani si tratterebbe di un colpo di esperienza internazionale visto le 30 gare giocate in competizioni europee dal difensore con le maglie di Bruges e Ajax.