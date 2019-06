MILAN DONNARUMMA LEONARDO ONANA / Niente Gigio Donnarumma, Leonardo vira su un altro portiere. Ne sono sicuri dalla Francia, dove sottolineano che il nuovo dirigente del Paris Saint-Germain sta pensando ad André Onana per sostituire il partente Gigi Buffon.

A riportare la notizia è 'Soccerlink.fr' che assicura un nuovo contatto tra il club transalpino e l'agente del giocatore camerunense, attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Leonardo tiene dunque aperti i canali con l'Ajax non solo per De Ligt, che è però ormai prossimo alla Juventus visti i continui contatti, ma anche quindi per Onana. L'estremo difensore africano costerebbe molto meno di Donnarumma sia come ingaggio che come cartellino. Stesso discorso per De Gea, anche lui nel mirino dei parigini. Possibile dunque che una delle principali pretendenti all'estremo difensore del Milan possa rinunciare al suo acquisto.