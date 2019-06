CALCIOMERCATO FIORENTINA GNAHORE / Il nome di Eddy Gnahoré, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver indossato le maglie di Napoli, Carpi, Crotone e Perugia, è finito sul taccuino della dirigenza della Fiorentina.

Il centrocampista francese di origini ivoriane, in forza all', è seguito da diversi club europei: la Fiorentina comeè pronta a presentare nei prossimi giorni un'offerta ufficiale al club francese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI