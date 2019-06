JUVENTUS DE LIGT LINDELOF / Sono ore decisive in casa Juventus per il grande colpo in difesa. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, sono continui i contatti tra la dirigenza e l'entourage di de Ligt per concludere l'affare con l'Ajax.

Il club bianconero ha battuto la concorrenza die sembra sempre più vicino al giocatore: i blaugrana preparano così l'alternativa. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il club spagnolo avrebbe individuato in Victoril sostituto ideale del difensore olandese classe 1999. Il centrale di proprietà delè arrivato in Premier League dal Benfica nella scorsa stagione per 35 milioni di euro ed è legato ai 'Red Devils' fino al 2021 con opzione per un'altra stagione.