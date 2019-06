CALCIOMERCATO BRESCIA MATRI / La dirigenza del Brescia è al lavoro per cercare di rafforzare il pacchetto degli attaccanti in vista del ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da 'Brescia Oggi', il profilo più caldo è quello di Alberto Cerri che però è valutato dal Cagliari circa 10 milioni di euro.

In lista anche pronto a tornare in Italia dopo essersi svincolato dal Vasco da Gama. L'ultima suggestione porta il nome di Alessandro: il giocatore, classe 1984, a maggio ha rinnovato il contratto col fino al 2020 ma in neroverde ha poco spazio.