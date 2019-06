p>CALCIOMERCATO BAYERN MONACO DEMBELE / Dopo gli addi già annunciati di, ilè chiamata ad un restyling completo sulle fasce esterne d'attacco: la dirigenza bavarese è decisa a fare all-in su Leroy, talento tedesco delTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il Bayern però avrebbe pronto un piano B qualora non riuscisse ad arrivare al giocatore di Pep Guardiola: nel mirino infatti ci starebbe anche Ousmane Dembélé, attaccante francese del Barcellona, esploso con la maglia del Borussia Dortmund, arrivato in Spagna due anni fa per la cifra di 125 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2022.