Milan, decolla la trattativa per Theo Hernandez: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ REAL MADRID / Il Milan ha scelto: vuole Theo Hernandez e proverà a mettere a segno il colpo, fino in fondo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , la chiacchierata tra il calciatore e Paolo Maldini ha sortito l’effetto sperato e il francese starebbe seriamente valutando l’avventura in Italia, nonostante il principio d’accordo col Bayer Leverkusen che, al Real Madrid , offre 20 milioni cash più bonus in base al rendimento.

Il club rossonero, come rilanciato oggi anche in Spagna da ‘AS’, ha riallacciato i contatti con il club di Concha Espina e avviato quelli con l’entourage del giocatore: la trattativa è in corso, quindi, e a breve potrebbe entrare nel vivo. Come nel caso di James Rodriguez col Napoli, l’intenzione di Florentino Perez è liberarsi di Theo senza prestiti né opzioni di recompra.

I blancos hanno bisogno di incassare oltre 200 milioni in questa sessione di mercato e la priorità, quindi, è cedere al miglior offerente. Il Milan, da parte sua, non può far follie e proverà a battere la strada di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, simile a quella sulla quale i partenopei lavorano per il cafetero. Da Madrid, più che ottimismo, filtra la volontà di provarci.