CALCIOMERCATO ATALANTA FREULER CASTAGNE - L'Atalanta blinda i suoi gioielli. Nonostante le tante voci che li riguardano, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Remo Freuler e Timothy Castagne non lasceranno la squadra di Gian Piero Gasperini in questa sessione di mercato.

Il club orobico ha già comunicato ai calciatori l'intenzione di non ascoltare le proposte che arriveranno nel corso di questi mesi, in quanto ritenuti indispensabili per una squadra che nella prossima stagione disputerà la. Il 27enne centrocampista elvetico ha da poco rinnovato il proprio contratto con la società del presidente, mentre per il 23enne esterno belga ( accostato con insistenza al Napoli, e non solo , nelle scorse settimane) si profila un nuovo accordo con adeguamento dell'ingaggio. Vedremo se le intezioni dell'Atalanta collimeranno con quelle dei calciatori, al momento tutto fa pensare ad un matrimonio destinato a continuare.