Calciomercato Milan, svolta Kabak: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN KABAK BAYERN MONACO / Sono ore di riflessioni per Kabak. Il talento turco è un obiettivo concreto del Milan ma anche del BayernMonaco. I tedeschi rappresentano un grande ostacolo: dalla Turchia, infatti, sono convinti che il difensore sia diretto verso il club bavarese. A riportarlo è TRT Spor.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. La trattativa per il difensore potrebbe dunque essere giunta ad una svolta, una svolta non proprio positiva per il Milan dopo l'incontro tra l'entourage di Kabak e la dirigenza del Bayern Monaco.