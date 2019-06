CALCIOMERCATO ROMA NZONZI / Mistero risolto: Steven Nzonzi, centrocampista francese della Roma, si trova a Ginevra.

Il campione del mondo si sarebbe dovuto presentare ieri a Villa Stuart per le visite mediche di rito, insieme ad altri giocatori, ma ha scelto autonomamente di disertare l'appuntamento mandando su tutte le furie la dirgienza giallorossa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il giocatore questa mattina ha preso un aereo da Parigi per trasferirsi a Ginevra e, forse, aspettare la chiamata del procuratore per cambiare squadra. Si parla di un possibile interesse dell'Olympique Lione con il club francese che avrebbe già parlato con l'entourage del giocatore: la Roma aspetta, monitora la situazione e prepara una multa ma l'auspicio è che arrivi una cessione in tempi brevi.