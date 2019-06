CALCIOMERCATO BOLOGNA PULGAR VILLARREAL CLAUSOLA - Erick Pulgar nel mirino del Villarreal: l'interesse, datato, riportato da 'Marca' per il 25enne centrocampista cileno mette in allarme il Bologna.

L'allenatore rossoblu, Sinisa, ha già comunicato alla dirigenza che non ha nessuna intenzione di privarsi del calciatore, protagonista in Coppa America con la sua Nazionale. E il club diappare pronto a 'blindarlo': avviati i contatti con gli agenti di Pulgar per discutere di un rinnovo di contratto fino al 2023 con adeguamento dell'ingaggio e innalzamento della clausola rescissoria dagli attuali 12 milioni di euro a 25 milioni.