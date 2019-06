CALCIOMERCATO MILAN FEKIR SUSO / Arrivano conferme sul colpo francese che il Milan è pronto a mettere a segno. I rossoneri sono sulle tracce di Nabil Fekir: il talento, che fino alla scorsa stagione aveva una valutazione di ben 70 milioni di euro, ha visto dimezzare il suo prezzo per via di un contratto in scadenza il prossimo anno.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il Milan potrebbe prenderlo dunque per circa 35 milioni di euro: come riporta 'Sportmediaset', i rossoneri sarebbero in continuo contatto con l'entourage di Fekir e il club italiano starebbe valutando la possibilità di inserirenella trattativa.