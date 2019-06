CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / La Juventus è sempre più vicina a de Ligt, ma sul futuro del difensore olandese continuano ad arrivare indiscrezioni e retroscena.

Seguito a lungo dal, con tanto di intesa raggiunta sulla base di 6,5 milioni di euro di ingaggio prima del rilancio die bianconeri, il giovane capitano dell'Ajax avrebbe fatto un ultimo tentativo per incentivare il suo passaggio in Catalogna. Clicca qui per seguire le ultime di calciomercato.

Secondo 'Sport', infatti, tramite una persona del suo entourage, il diciannovenne avrebbe contattato la dirigenza catalana confermando come il Barça fosse la sua prima scelta e chiedendo ai blaugrana di pareggiare l'ingaggio offerto dalla Juve per arrivare alla fumata bianca. Ipotesi, questa, scartata con forza dal Barcellona che non ha intenzione di creare squilibri all'interno della rosa.