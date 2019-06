CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID DYBALA INTER ICARDI / Il mercato della Juventus è in costante fermento in tutte le zone del campo. Dalla vicenda Rabiot al clamoroso ritorno di Buffon, fino anche alla trequarti dove non sembra tramontato il sogno Isco. L'edizione odierna de 'Il Corriere di Torino' evidenzia come i bianconeri potrebbero tornare alla carica per il fantasista spagnolo del Real Madrid. Fino allo scorso inverno Florentino Perez riteneva l'ex Malaga praticamente incedibile tanto da avanzare i 700 milioni di clauola come richiesta. Ora però con la campagna acquisti estiva sontuosa del lcub spagnolo le carte in tavola sono cambiate.

Il Madrid ha sovraffollamento in quella zona di campo ed ha necessità di cedere calciatori importanti.

Ora il Real ascolterebbe proposte intorno agli 80 milioni di euro per Isco che si adatterebbe perfettamente ad un eventuale 4-3-1-2 che Sarri ha adottato spesso in carriera. Secondo il quotidiano se la Juve dovesse riuscire davvero ad aprire una trattativa per lo spagnolo si potrebbero anche riaprire i discorsi inerenti al futuro di Paulo Dybala con asse caldo con l'Inter. I bianconeri fino ad ora sono stati sempre restii ad un eventuale scambio con Icardi ma l'eventuale approdo di Isco in bianconero potrebbe portare ad inevitabili suggestioni con lo spagnolo alle spalle di Ronaldo e Icardi.