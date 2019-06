CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO KROOS / L'estate scorsa è stata quella del 'colpo del secolo'. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha segnato un cambiamento epocale. Acquisto fenomenale per i bianconeri ma anche cessione dolorosa per il Real Madrid che ha poi fallito ogni obiettivo stagionale.

Eppure l'addio alla casa blanca di CR7 non sembra aver lasciato strascichi particolarmente negativi stando a quanto rivelato da Tonia 'Sport Bild': "Sarebbe strano se non si sentisse la mancanza di uno come Cristiano Ronaldo. Ha deciso tante partite con i suoi gol. Il suo trasferimento però faceva felici tutti. Lui voleva un'esperienza nuova e il Real Madrid ha guadagnato tanti soldi".

FUTURO - "In effetti è stato scritto più volte in passato. Ma non mi è mai stato proposto realmente di andare al Manchester City. Mai. Posso smentire queste voci".