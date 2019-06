CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA VAN DE BEEK / Vero e proprio rebus a centrocampo per il Real Madrid che non è ancora sazio dopo un calciomercato stellare che ha già portato in dote diversi calciatori. Manca ancora un tassello in mediana con Paul Pogba al centro del desiderio della casa blanca. Il francese è seguito anche dalla Juventus per il clamoroso ritorno ma rimane l'obiettivo numero uno anche del club iberico che però prepara l'eventuale piano B.

Stando a quanto rivelato da 'Marca' la strada per Pogba è piuttosto in salita e il Real starebbe pensando a, talentuoso classe 1997 dell’che ha impressionato i 'blancos' proprio nelle gare di Champions disputate in Olanda e al Bernabeu. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L’affare per il giovane olandese sarebbe di gran lunga più semplice e ben più economico rispetto a Pogba. L'Ajax potrebbe cederlo per circa 60 milioni di euro, praticamente un centinaio in meno rispetto all'obiettivo principale. Notizia positiva per la Juventus che in caso di chiusura del Madrid per van de Beek non avrebbe più concorrenza ingombrante nel caso decidesse di affondare il colpo per Pogba.