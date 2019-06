Da Buffon a Kovacic e Pogba: è il mercato dei grandi ritorni

CALCIOMERCATO SERIE A GRANDI RITORNI BUFFON JUVE KOVACIC POGBA / Stiamo assistento a un calciomercato estivo pieno di colpi di scena, caratterizzato soprattutto da grandi e pure inaspettati ritorni. A venir coinvolte sono le big della nostra Serie A, ma anche all'estero la nostalgia della vecchia casa o del figliol prodigo la si erge a protagonista. Da Buffon e forse Pogba di nuovo alla Juventus a Mateo Kovacic con buone possibilità di rifare tappa a Milano fino a Neymar-Barcellona, Lampard-Chelsea e Duvan Zapata-Napoli: ecco il nostro approfondimento sui 'vecchi amori' che ritornano...

Calciomercato Juventus, torna Buffon sognando Pogba

Fino a questo punto del mercato il ritorno più clamoroso è senz'altro quello di Gigi Buffon alla Juventus. Nonostante i 41 anni, il portiere non ne vuole proprio sapere di appendere i guantoni al chiodo, così dopo l'addio al Paris Saint-Germain - al termine di una stagione poco esaltante - e tantissimi rumors riguardo la sua possibile nuova destinazione, ecco che si materializza il ritorno in bianconero. Un anno da (ingombrante, chiedere ad Areola...) vice di Szczesny e poi magari il passaggio dietro la scrivania, ad un ruolo che si spera per lui possa essere subito molto più decisivo di quello di ex campioni del nostro campionato e non solo, da Totti (che ha detto addio alla Roma proprio perché contava quasi zero) a Javier Zanetti... Prima di riapprodare alla corte della 'Vecchia Signora', però, il suo ds Paratici dovrà cedere l'attuale secondo Mattia Perin: per l'ex Genoa si parla di un possibile trasferimento alla Roma, alla ricerca di un sostituto di Olsen. Con tutto il rispetto che si deve a Buffon, il ritorno che 'sogna' la Juve - e probabilmente la maggior parte dei suoi tifosi - è comunque un altro, quello di Paul Pogba.

Calciomercato, da Kovacic a Neymar e Zapata: gli altri (più o meno grandi) ritorni

Sempre dall'Inghilterra, dove ha giocato (al Chelsea) l'ultima stagione, anche se via Real Madrid potrebbe tornare Mateo Kovacic. Fino a una settimana fa sembra davvero vicino il suo ri-passaggio all'Inter, poi però la virata nerazzurra su Stefano Sensi - e considerato l'acquisto di Barella che difficilmente salterà - la pista nerazzurra ha perso quota facendo emergere al contempo quella che porta al Milan. E del resto sempre di un ritorno Milano si tratterebbe... Il croato piace al connazionale Boban tornato in rossonero con la carica di Cfo, una sorta di direttore generale con delega al mercato, in aiuto a Paolo Maldini. Kovacic è ovviamente in uscita dal Real e potrebbe essere acquistato in prestito con obbligo più che diritto di riscatto. Un ritorno ha possibilità di esserci anche al Napoli. Protagonista Duvan Zapata, autore l'anno scorso di una super stagione (28 gol e 8 assist) con la maglia dell'Atalanta. Il colombiano ha già dato l'ok al nuovo matrimonio con gli azzurri di De Laurentiis. Ritorni possibili, uno eventualmente clamoroso, pure all'estero: Lampard al Chelsea, ma nelle vesti di allenatore, e forse di Neymar al Barcellona. In Spagna sostengono che il brasiliano ha detto sì alla proposta dei blaugrana. Trattare col Psg sarà tutt'altro che semplice, ma rispetto a un anno fa le percentuali di riuscita sono decisamente più alte.