CALCIOMERCATO FIORENTINA SIMEONE PAVOLETTI / Potrebbe essere già al capolinea l'avventura alla Fiorentina di Giovanni Simeone. Stando al 'Corriere dello Sport' la nuova dirigenza della 'Viola' in questi giorni sta facendo le sue valutazioni sulla rosa attualmente a disposizione di Vincenzo Montella. Tra i calciatori in bilico proprio l'attaccante argentino reduce da una stagione piuttosto negativa che potrebbe spingere la Fiorentina a metterlo sul mercato.

Nel caso in cui il centravanti ex Genoa dovesse partire tornerebbe prepotentemente di moda Leonardo, esperto attaccante delconvocati anche da Mancini in nazionale e capace di realizzare 18 goal complessivi nell'ultima stagione.

Pavoletti tra le sue qualità potrebbe inoltre essere perfetto per la crescita di un giovane come il millennial Vlahovic, oltre che essere anche la perfetta alternativa in avanti in caso di permanenza dello stesso Simeone.