NEWCASTLE MOURINHO / Accostato insieme agli italiani Gattuso e Ranieri alla panchina del Newcastle dopo la separazione da Refa Benitez, José Mourinho ha ribadito nel corso di un'intervista a 'The Coache's voice' quali siano i suoi piani per il futuro: "L'unica cosa che so è quello che non voglio.

Sono abbastanza patologico sul fatto che devo giocare per vincere. Quindi se non vinco, diventa un problema per me, ma anche per i giocatori, il club e l'intera struttura. Ho bisogno di un progetto in cui ci sia la voglia di giocare per vincere. Se qualcuno dovesse offrirmi un contratto spettacolare di 10 anni con l'obiettivo di essere nella prima metà della classifica, in cui si pensa che finire settimi, ottavi o noni sia pefetto, questo non fa per me. Non è la mia natura. Il mio prossimo obiettivo è lottare per vincere".