CALCIOMERCATO INTER VANHEUSDEN VERGANI / Operazione cessioni per l'Inter, chiamata ancora una volta a sistemare i conti della società. Per farlo i nerazzurri dovranno mettere insieme entro il 30 giugno 46 milioni di plusvalenze, una cifra che però ha una certa tolleranza perché il club milanese è uscito dal settlement agreement e come tutte le altre società potrà fare un massimo di 30 milioni di passivo nel triennio. Cifra comunque considerevole che l'Inter sta provando a mettere insieme.

Secondo l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' i nerazzurri si concentreranno in particolare sulla cessione di Zinho, difensore belga che nelle scorse settimane sembrava vicinissimo allama per il quale si registra una forte frenata. Affare che avrebbe coinvolto anche Emmers e che avrebbe portato 20 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stop anche sul fronte Vergani-Sassuolo nell'affare Sensi. Oggi l’Inter tornerà a lavorare su Vanheusden nella speranza che la trattativa con lo Standard sia recuperabile. Anche il Sassuolo sembrava voler fare un pensierino ma le cifre sembrano elevate per le casse neroverdi. Con Carnevali si lavora invece al nome di un altro giovane che possa essere valutato 5 milioni di euro. Occhio anche ad eventuali plusvalenze col Parma con il nome di Karamoh.