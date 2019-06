ROMA SALTA RITIRO PINZOLO / La Roma ha deciso di annullare il ritiro a Pinzolo e ha già comunicato alle autorità locali il mancato arrivo in Trentino, previsto per il 29 giugno.

La squadra, come lo scorso anno, preparerà la nuova stagione a Trigoria a partire dai primi di luglio (molto probabilmente il 5). La decisione del club potrebbe indicare l'imminente ufficialità della sentenza Uefa nei confronti del, che dovrebbe portare all'estromissione dei rossoneri dalla prossima Europa League, con la conseguente qualificazione diretta alla fase a gironi per la Roma e ai preliminari per il Torino.