GENOA SAMPDORIA ANDREAZZOLI DI FRANCESCO / Fabrizio Corsi ha elogiato i suoi ex dipendenti. Il presidente dell'Empoli ha parlato di Andreazzoli e Di Francesco, che ha avuto in toscana rispettivamente come allenatore e giocatore: "Aurelio è una persona straordinaria, oltre che un grande lavoratore. Purtroppo, però, è arrivato tardi al calcio importante - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Sono contento per lui e dispiaciuto per noi, questo almeno è il mio giudizio riferito alla vicenda. L’Empoli faceva affidamento su Andreazzoli.

Prova ne sia il fatto che gli avevamo fatto un contratto che valeva pure in caso di retrocessione. Lui è una persona con un grande bagaglio tecnico, e quindi un allenatore intelligente comeo come? Una persona perbene, un grande professionista, e quando la professionalità diventa passione questa diventa una caratteristica dei grandi allenatori, che aggiungono negli anni dedizione e qualità. Ora Eusebio comincia ad essere già un allenatore esperto, in grado di gestire situazioni difficili: la Sampdoria è una piazza importante, non ho dubbi sul fatto che pure lui saprà regalare soddisfazioni come ha fatto di recente".