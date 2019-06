MANCHESTER CITY DAVID SILVA / Quella che inizierà fra pochi mesi sarà l'ultima stagione di David Silva con la maglia del Manchester City.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto a giugno 2020: "E' l'ultima stagione al City - le sue parole riportate dal 'Daily Mirror' - Dieci anni per me sono sufficienti, penso sia il momento perfetto. Inizialmente il club stava parlando di un biennale, ma io ho scelto di firmare per un solo anno ancora così finirò a dieci anni. È un ciclo che si completa, un bel cerchio".