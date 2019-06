Calciomercato Napoli, doppio scambio Real per Ruiz

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ - Il Napoli si trova ancora una volta a dover fronteggiare gli assalti dei top club ai suoi gioielli. In particolare Fabian Ruiz, giovane centrocampista spagnolo sul quale è sempre più forte il pressing del Real Madrid, che lo valuta come prima alternativa a Pogba. In casa partenopea non hanno intenzione di cedere il mediano impegnato attualmente agli Europei Under 21 con la 'Rojita', a meno di offerte irrinunciabili.

Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI . A tal proposito, secondo il portale iberico 'El Gol Digital', i blancos starebbero vagliando una doppia pista: da un lato lo scambio conpiù un conguaglio in favore del Napoli, dall'altro quello conpiù 20 milioni che gli azzurri dovrebbero versare nelle casse delle 'Merengues'. Proposte che difficilmente saranno accettate da