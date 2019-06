CALCIOMERCATO BOLOGNA ATALANTA PALACIO / Niente Atalanta per Rodrigo Palacio.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Dopo la suggestione degli ultimi giorni, riporta 'Sky', l'esperto attaccante ha deciso di restare al, con il quale dovrebbe presto firmare il rinnovo: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle news di calciomercato e non solo. Niente, quindi, per il pupillo di, che nella stagione appena conclusa ha realizzato 3 gol e 6 assist in 31 presenze totali. Il suo obiettivo del prossimo anno sarà quello di confermare i progressi dei rossoblu mostrati nella seconda parte del campionato scorso.