CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON SOCIAL / La notizia è arrivata ieri sera: Buffon è vicino al ritorno alla Juventus.

Dopo un solo anno al, ancora voglioso di proseguire la sua carriera da calciatore, il miglior portiere dell'era moderna avrebbe deciso di tornare in bianconero per un altro anno per poi intraprendere la strada da dirigente. Inevitabile la grande risonanza sui social che ha avuto l'indiscrezione, tra grandi elogi e svariate critiche, condite anche dai soliti insulti degli haters. In tanti hanno già dato il bentornato a, mentre altri gli hanno consigliato di appendere gli scarpini al chiodo. Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei tweet più significativi apparsi nelle ultime ore.