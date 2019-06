Roma, altre due piste per il dopo Olsen

CALCIOMERCATO ROMA NUBEL CASSIO - La Roma riparte da un nuovo allenatore e ripartirà anche da un nuovo portiere. Il Nazionale svedese Robin Olsen non ha convinto nella sua prima stagione in Serie A ed è destinato ad essere ceduto in questa sessione estiva di calciomercato, magari in Bundesliga.

E proprio dalla Germania potrebbe arrivare il suo sostituto: nelle ultime ore è iniziato a circolare il nome di Alexander, giovane estremo difensore delloattualmente impegnato nell'Europeo Under 21 con la Nazionale tedesca. Oltre oceano, invece, è stata avanzata la candidatura dell'esperto, 32enne brasiliano che milita nel. Due profili che vanno ad aggiungersi ai tanti già seguiti dal club capitolino.