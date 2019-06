Juventus, accordo per de Ligt: ore decisive con l'Ajax

JUVENTUS DE LIGT / La Juventus accelera per la definizione del colpaccio de Ligt e i contatti continui delle ultime ore con l'agente Mino Raiola avrebbero sortito gli effetti sperati.

Dalle parti coinvolte nella trattativa, infatti, filtrerebbe un crescente ottimismo con i bianconeri che si sarbebero portati in netto vantaggio sulle altre rivali, in primis Psg e poi il Barcellona, che comunque non mollano e non lo faranno fino alla fine.

Secondo 'Tuttosport' la dirigenza juventina avrebbe raggiunto un accordo con l'entourage del calciatore sulla base di un contratto quinquennale con base fissa d'ingaggio a 7,5 milioni di euro più una serie di bonus che lo avvicineranno ai 12 milioni annui da cui è partita la richiesta. Si ragiona sulla clausola, che oscillerebbe tra i 120 ed i 150 milioni di euro e andrebbe a salire negli anni, ma intanto secondo il quotidiano torinese già oggi, o comunque nel giro di pochi giorni, Raiola dovrebbe volare ad Amsterdam per presentare all'Ajax l'offerta bianconera per il loro capitano. Sul piatto si parla di 67 milioni di euro più 13 di bonus e la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura entro weekend, secondo indiscrezioni provenienti anche dall'Olanda.