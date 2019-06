Juventus, 40 milioni per Kean

JUVENTUS KEAN / Valutazioni in corso sul futuro di Moise Kean. In scadenza di contratto tra un anno, il gioiello classe 2000 della Juventus ha ribadito il proprio attaccamento alla maglia bianconera ma nello scacchiere di Maurizio Sarri rischia di non avere spazio, e non solo per i problemi comportamentali che si sono verificati anche in Nazionale.

La dirigenza bianconera è dunque ad un bivio: da un lato il rinnovo per non perderlo a zero nel 2020, dall'altro la cessione immediata.

Le offerte, sottolinea 'Tuttosport', non mancano. L'Everton è tornato a bussare, ma in Inghilterra e non solo sono diversi i club interessati. Sul tavolo i dirigenti bianconeri avrebbero anche proposte da 30-40 milioni di euro difficili da rifiutare, ma i dirigenti non hanno ancora deciso se blindarlo o cederlo. E la possibilità di inserirlo come parziale contropartita nell'affare con l'Ajax per deLigt rimane viva.