Napoli, blitz di Manolas in città?

NAPOLI MANOLAS ROMA / Il 30 giugno si avvicina e la trattativa tra Napoli e Roma per Kostas Manolas giunge ad un punto di svolta con i giallorossi che contano anche sulla cessione del greco per sistemare i bilanci in ottica Fair Play Finanziario entro la deadline.

Il nodo, dunque, resta l'intesa tra le due società che stanno lavorando alla formula giusta, con Aurelio De Laurentiis che reputa eccessivo l'investimento di 36 milioni di euro che corrisponde alla clausola. Chi invece non va più convinto e ha ormai le idee chiare è proprio Manolas. Deciso a cambiare aria, secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe già preso contatti per una casa in zona Posillipo e c'è chi dice che potrebbe arrivare in città per visitarla tra oggi e domani.