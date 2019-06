CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Protagonista assoluto della deludente Italia under 21 ad Euro 2019, Federico Chiesa ha iniziato le sue meritate vacanze. L'attaccante classe 1997, che la Fiorentina vorrebbe trattenere almeno un anno offrendogli rinnovo del contratto e aumento dell'ingaggio, è molto stuzzicato dall'idea di trasferirsi alla Juventus, con la quale ha già un'intesa di massima.

Tuttavia, il braccio di ferro con patronsembra destinato a proseguire ancora per settimane: clicca qui per restare aggiornato.

Dopo l'eliminazione italiana all'Europeo, l'atteso incontro tra Commisso e Chiesa, riporta la 'Gazzetta dello Sport', non è avvenuto ieri e difficilmente si verificherà oggi. Il calciatore sembra aver già staccato la spina consapevole della sua scelta, che è quella di trasferirsi in bianconero. Così, per convincere i viola a cederlo, Paratici starebbe preparando l'ultimo assalto: offerta da 50-60 milioni più il cartellino di Spinazzola, esterno che servirebbe alla formazione gigliata. Intanto, è probabile un contatto tra il padre di Chiesa e i manager del presidente, durante il quale verranno illustrate le due opzioni che ha scelto di perseguire il calciatore: trasferimento in un club di primissima fascia oppure rimandare tutto alla scadenza naturale del contratto che avverrà tra tre anni.