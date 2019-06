ROMA JUVENTUS ZANIOLO HIGUAIN / È caldissimo e c'è molto traffico sull'asse di calciomercato tra Roma e Juventus. Grande fermento con i giallorossi a caccia delle plusvalenze necessarie per riequilibrare i conti prima di partire con la rifondazione ed i bianconeri che hanno messo nel mirino i gioielli della Capitale e stanno cercando la strada giusta per arrivare a destinazione. Come già anticipato da Calciomercato.it, infatti, la Juventus vuole Zaniolo ed una soluzione che sta proponendo è lo scambio con Higuain.

Nonostante l'intenzione della Roma sia quella di rinnovare il contratto di Zaniolo , l'operazione potrebbe addirittura allargarsi ad un maxi-scambio che coinvolgerebbe addirittura cinque calciatori in un 3x2 davvero clamoroso. Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI

A riferirlo è il quotidiano 'La Stampa' secondo cui i bianconeri oltre Zaniolo puntano a strappare Lorenzo Pellegrini mettendo sulla bilancia il 'Pipita', il portiere Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Operazione non semplice e bloccata anche dalla volontà di Higuain, che come annunciato dal fratello intende giocare solo per i bianconeri in Serie A e percepisce un ingaggio molto importante. Anche per questo, in alternativa all'argentino di rientro dal Chelsea si sarebbe parlato anche di Cuadrado e Mandzukic. Le trattative in ogni caso potrebbero prolungarsi con la Roma che sta sistemando la questione plusvalenze con altre operazioni per non dipendere strettamente dalla trattativa con la Juventus: Dzeko si avvicina all'Inter, Manolas al Napoli e su El Shaarawy c'è il pressing dalla Cina.