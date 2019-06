Inter, l'assist dall'Inghilterra che avvicina Lukaku

INTER LUKAKU / L'attacco dell'Inter comincia a cambiare fisionomia con l'affare Edin Dzeko che si sta sbloccando e quello per Romelu Lukaku che va avanti, senza strappi, a ritmo costante e con prudenza, anche se ieri è arrivata una ventata di ottimismo per il popolo interista. Anzi, una doppia ventata. Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI.

In primis le parole dell'agente Federico Pastorello, intercettato dall'inviato di Calciomercato.it sotto la nuova sede dell'Inter.

Al lavoro per l'operazionecon l'Hertha Berlino e non solo, il noto procuratore ha ribadito la volontà del calciatore (accordo sul contratto impostato a 8 milioni di euro all'anno) sottolineando che non si tratta di un'operazione impossibile. A maggior ragione, e qui siamo al secondo sorriso di giornata, dopo le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' infatti, ilstarebbe accelerando per Pierre-Emerick, attaccante dell'Arsenal destinato di fatto a prendere il posto di Lukaku. Il gabonese nelle ultime ore avrebbe detto 'sì' al trasferimento all'Old Trafford, fornendo dunque un assist prezioso alla trattativa che può sbloccare l'addio di Lukaku direzione Milano, sponda nerazzurra. La proposta da 60 milioni di euro messa sul tavolo dai dirigenti interisti è stata al momento respinta dai 'Red Devils' che ne chiedono 80/85, ma la prossima settimana inizia il ritiro anche degli inglesi e il giocatore potrebbe spingere per definire in tempi più rapidi la sua situazione.