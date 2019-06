CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ULTIME / La Juventus ha messo le mani anche su Adrien Rabiot, che come vi abbiamo anticipato sarà annunciato nei prossimi giorni, e così dopo Aaron Ramsey piazza il secondo grande colpo in mezzo al campo, per di più a parametro zero. La rivoluzione del reparto di centrocampo che avrà a disposizione mister Maurizio Sarri, però, è tutt'alro che completata tant'è che come raccontato da Calciomercato.it la priorità del mercato juventina è e rimane il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il francese del Manchester United è il vero sogno degli uomini mercato bianconeri, ed in questo senso non è un caso che la candidatura di Sergej Milinkovic-Savic, prima vera e concreta alternativa al 'Polpo', in questi ultimi giorni è finita un po' in secondo piano. Per restare aggiornato con tutte le news legato al mercato CLICCA QUI.

L'operazione Pogba, va detto, rimane di non semplice definizione.

Sì, il giocatore tornerebbe volentieri e lascerebbe senza troppi rimpianti lo United, al quale per rinnovare ha chiesto un ritocco enorme dell'attuale ingaggio che viaggia già attorno ai 15 milioni di euro a stagione. Praticamente una dichiarazione di voler andar via, conscio del fatto che Juventus e, dovespinge con tutte le sue forze, sono pronte a ricoprirlo d'oro. L'altro nodo resta legato alla valutazione fatta dai 'Red Devils' per il suo calciatore: 150 milioni di euro e senza contropartite. Cifre enormi anche per un club come quello della famiglia Agnelli, che però può contare su un alleato non indifferente. Come riporta il 'Corriere dello Sport' infatti, il management della 'Vecchia Signora' vorrebbe provare a ridiscutere i termini dell'accordo in vigore con(valido fino al 2027 per 408 milioni di euro in totale) per finanziare parte dell'affare. Pogba è tra i testimonial di punta del colosso tedesco e anche su questo vuole puntare forte la Juventus che sta lavorando al grande colpo. Nel frattempo, alla luce di questi movimenti, si avviano all'uscitaper il quale si è parlato anche di Bayern Monaco e, che ha mercato in Qatar , Premier, Cina e Ligue 1. Dalla partenza di entrambi, il club di Agnelli conta di incassare sui 30 milioni.