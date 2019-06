ROMA NZONZI / Futuro sempre più in bilico per Steven Nzonzi. Il centrocampista francese, che nella giornata di martedì non si è presentato per le visite mediche di inizio stagione, resta tra i possibili partenti in casa Roma dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Il 30enne ha estimatori in Inghilterra, con l'Arsenal su tutti e potrebbe anche fare ritorno in Francia, dove si parla di un interessamento da parte di Marsiglia e Monaco e si sarebbe mosso anche il Lione con un primo sondaggio. Possibile cessione in vista, dunque, anche per il campione del mondo. Sempre sul fronte uscite, infatti, come anticipato da Calciomercato.it, oltre a Dzeko la Roma si prepara a salutare anche Stephan El Shaarawy.