CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA ARSENAL / Lucas Torreira punta al ritorno in Serie A. Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista dell'Arsenal ha dato il proprio gradimento al Milan, che ha messo l'uruguaiano in cima alla lista degli obiettivi a centrocampo. L'ex Sampdoria starebbe spingendo per un ritorno in Italia anche per motivi famigliari.

La volontà del giocatore e il suo fortissimo rapporto con Giampaolo ha dunque convinto il club rossonero a tentare l'affondo con i 'Gunners': la prima offerta potrebbe essere di 5 milioni di euro per un prestito biennale con obbligo di riscatto sui 30 milioni, ma come anticipato da Calciomercato.it l'Arsenal sembra intenzionato a chiedere oltre 40 milioni di euro per privarsi di Torreira. La prima proposta rossonera potrebbe dunque non bastare. Il Milan è avvertito.